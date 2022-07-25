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Общество25 июля 2022 6:43

Погода в Липецке в понедельник 25 июля: ожидаются грозы и температура до +26 градусов

Синоптики предупреждают липчан о ливнях во второй половине дня
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчан предупреждают о непогоде

Липчан предупреждают о непогоде

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Этот понедельник встречает жителей Липецка солнечной погодой. Утром 25 июля столбик термометра поднялся до +25 градусов. Максимальная температура днем - около 26 градусов выше ноля.

Но если в первой половине понедельника ясно и сухо, то во второй город может накрыть стихия. Синоптики предупреждают о ливнях и грозах после обеда. Напомним, что на прошлой неделе в областном центре бушевала непогода: затопило дороги, залило машины. Ветер северо-западный с переходом на западный 4-6 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 743 мм рт.ст.

Кстати, световой день становится еще на 3 минуты короче. Солнце появляется над горизонтом в 4.29. Заход в 20.25.