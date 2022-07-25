Липецкий «Металлург» потерпел первое поражение в сезоне

Фото со страницы ФК «Металлург» в VK Фото: с сайта

В матче второго тура второй лиги в группе 3 липецкий «Металлург» принимал на своем поле курский «Авангард». Клубы синхронно начали чемпионат с побед: «сталевары» дома одолели «Рязань» (2:1), а куряне – опять же дома расправились с тамбовским «Спартаком» (2:0). Поэтому лишь победитель очного противостояния сохранял максимум в графе «набранные очки».

Несмотря на все кадровые трудности, казалось, что хозяева уж как минимум выстоят, тем более в принципиальной встрече с географическими соседями. Но пребывающий в более спокойном состоянии «Авангард» отпраздновал уверенную победу (2:0). Игнатенко по разу огорчил «Металлург» в каждом из таймов – на 9-й (с пенальти) и 68-й минутах.

«Металлург»: Кобзев, Викторов, Смирных, Алексеев (Ахвледиани, 70), Соловьёв, Войдель, Поярков (Баязов, 55), Гайдуков, Иванников (Голиков, 79), Глебов (Горбатенко, 55), Григорьев.

После двух туров в подгруппе 1 с шестью очками лидируют «Сахалинец» и «Авангард».

У «Металлурга», «Спартака» и «Рязани» по три очка. Они делят места с пятого по седьмое. В третьем туре наши парни сыграют 30 июля в Обнинске с «Квантом».

Отметим, что минувший матч проходил в рамках «Кубка Черноземья» на призы «КП». Таким образом, у курян стало шесть очков, у «Металлурга» нет зачетных баллов, как и у «Спартака». Правда, у липчан и тамбовчан по игре в запасе.