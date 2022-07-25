Безработный житель Липецка похитил с чужой карты 17290 рублей

Липчанин похитил деньги с чужой банковской карты Фото: Юлия КЛЮЕВА

На прошлой неделе в отдел полиции Липецка обратился 35-летний мужчина. В заявлении он указал, что потерял банковскую карту. После этого в течение 2 часов кто-то оплатил с нее покупки в магазинах города. Липчанин потерял 17 290 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался безработный 34-летний житель областного центра.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 6 лет лишения свободы.

Напомним, что в Липецке завели уголовное дело на 50-летнего горожанина. Он организовал подпольный склад алкоголя. Спиртное нашли в самодельной постройке на Поперечном проезде. Подробности здесь.