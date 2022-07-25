Банк Уралсиб провел первую онлайн-сделку оборотного кредитования в экосистеме «Lighthouse»

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Банк Уралсиб стал первым банком, который провел онлайн-сделку оборотного кредитования на сумму 1 млрд рублей в финансовой экосистеме «Lighthouse».

«Lighthouse» связывает крупный бизнес и банки, позволяя участникам рынка проводить кредитные сделки по пополнению оборотных средств в биржевом формате. Платформа предоставляет банкам возможность осуществлять ежедневные котировки ставок финансирования онлайн, реализуя модель кредитного аукциона, а крупному бизнесу – сравнивать ставки финансирования и оперативно пополнять оборотные средства за счет привлечения банковского кредитования. Платформа обеспечивает высокую скорость финансирования – от 15 минут, бесшовное взаимодействие с участниками сделки и проведение сделки полностью в онлайн формате.

«Мы рады развивать сотрудничество с лидером цифровых технологий финансирования платформой «Лайтхаус». Уверены, что благодаря совместным усилиям клиенты смогут получать традиционные продукты кредитования с новым уровнем цифрового сервиса. – отметил Алексей Арифулин, старший вице-президент по кредитованию и инвестициям ПАО «БАНК УРАЛСИБ». – Платформа «Лайтхаус» позволяет оптимизировать процесс и стоимость получения финансирования. Ее команде удалось максимально приблизится к скорости и эффективности биржевой торговли, что позволяет получать преимущества заемщикам и банкам».

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