Гроза, сильный ветер и град ожидаются в Липецке 25 и 26 июля

На Липецк надвигается гроза
Фото: Юлия КЛЮЕВА
В ближайшие часы этого понедельника, 25 июля, в Липецке ожидается непогода. По данным гидрометеоцентра, на город обрушится гроза. Порывы ветра при этом могут усиливаться до 17 м/с. В некоторых районах - град. Аналогичный прогноз на эту ночь, а также на вторник, 26 июля.
Напомним, что на прошлой неделе стихия особенно разбушевалась в городе в начале недели. Тогда выпал град, затопило улицы, залило несколько машин, в одной из которой находились маленькие дети. Сильный ветер валил деревья в регионе, в том числе на улице Советская в Липецке.
Напомним, что в случае происшествий звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.