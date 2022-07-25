Гроза, сильный ветер и град ожидаются в Липецке 25 и 26 июля

На Липецк надвигается гроза Фото: Юлия КЛЮЕВА

В ближайшие часы этого понедельника, 25 июля, в Липецке ожидается непогода. По данным гидрометеоцентра, на город обрушится гроза. Порывы ветра при этом могут усиливаться до 17 м/с. В некоторых районах - град. Аналогичный прогноз на эту ночь, а также на вторник, 26 июля.

Напомним, что на прошлой неделе стихия особенно разбушевалась в городе в начале недели. Тогда выпал град, затопило улицы, залило несколько машин, в одной из которой находились маленькие дети. Сильный ветер валил деревья в регионе, в том числе на улице Советская в Липецке.

Напомним, что в случае происшествий звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.