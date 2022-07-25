Где отключат воду и свет в Липецке во вторник 26 июля

Во вторник, 26 июля, в Липецке отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители частного сектора по улицам Островского, Багратиона, Городовикова, Медицинская, Рябиновая, Ударников, 92, 94, 96; Гарина 1, 2. На этот же период времени свет погаснет в детском саду по улице Фурсова, 1. Подробности в "Россети Центр" по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Волгоградская, 7а, 8, 10-12, 12а, 14; Ленинградская, 8, 8а, 10, 10а; Исполкомовская, 1, 1а-е, 3, 3а, 5, 8; Базарная, 2, 2а-г, 3а, 4, 4а, 6, 6а; Юношеская, 1, 1/1-3, 1а, 2а, 4а, 8, 8а-в; Ударников, 13.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Волгоградская, 8; Ленинградская, 8; Юношеская, 1. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 175 и 236-175.