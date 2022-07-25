В Липецке рецидивисты, ограбившие связанную пенсионерку на 67000 рублей, отправятся в тюрьму

В Липецке вынесли приговор трем рецидивистам. Суд признал их виновными в разбое, а одного из злодея еще и в краже.

Согласно материалам дела, неработающие липчане 8 апреля 2021 года проникли в дом к одной из знакомой. Они ударили пенсионерку, приковали пластиковыми стяжками к ножкам дивана и заткнули рот кляпом. Рядом изверги положили молоток в знак угрозы. Они похитили золото и другое имущество на сумму свыше 67 тыс. рублей.

А 16 апреля один из подсудимых обокрал гараж на улице Зои Космодемьянской. Он взломал ломом ворота. Ущерб составил более 10 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, виновных приговорили к лишению свободы от 5 до 9 лет. Они проведут их в колониях общего и строгого режимов.