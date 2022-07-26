Водитель "Лифана" врезался в дерево и погиб под Липецком

Под Липецком иномарка врезалась в дерево Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший понедельник, 25 июля, в Липецкой области произошла трагедия. На автодороге Чаплыгин - магистраль "Каспий" в Чаплыгинском районе "Лифан" вылетел в кювет и врезался в дерево. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 62-летний водитель погиб на месте.

В тот же день в Грязях на улице 2-я Чапаева столкнулись Нива и мотоцикл. 30-летний мужчина за рулем двухколесного транспорта получил травмы. Медики оказали ему помощь и отпустили. Предварительная причина ДТП - нарушение очередности проезда.

В Липецке на улице Плеханова 43-летний водитель "Крайслера" на пешеходном переходе сбил 73-летнюю старушку. Пенсионерка в больнице.

Липчан призывают строго соблюдать Правила дорожного движения. Помните, от этого зависит не только ваше здоровье, но и жизни других людей.