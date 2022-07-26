Молодые рецидивистки украли из закусочной 65000 рублей в Липецке

В отдел полиции Липецка обратились руководители закусочной, расположенной в садоводческом товариществе. Они заявили о краже продуктов и денег из кассы. Общий ущерб составил 65 069 рублей.

Правоохранители изучили видео с камеры и установили подозреваемых. Ими оказались ранее судимые девушки 22 и 25 лет. Та, что помладше, работала в этом заведении. К ней приходила ее подруга. Когда в помещении никого не было, гостья забирала продукты, спиртное. Расплачивалась девушка по особому - давала 100 рублей и получала сдачу в 1 000 рублей и больше.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, с 15 июня по 3 июля по этой схеме злодейки похитили около 30 000 рублей и продуктов на 35 000 рублей. Они признали вину и добавили, что на преступление их подтолкнула сложная жизненная ситуация. Возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Максимальное наказание - до 5 лет тюрьмы.