Программа Уралсиб Бонус стала доступна для зарплатных карт сотрудников бюджетных организаций

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Подключить программу Уралсиб Бонус можно в офисе Банка Уралсиб, или самостоятельно в мобильном приложении в 2 простых шага:

- Отключите услугу «Время в подарок». Для этого в разделе «О карте» выберите блок «Сервисы», далее – «Время в подарок», и нажмите «Отключить», введя пароль из СМС.

- Подключите программу Уралсиб Бонус. Обновите страницу (в мобильной версии – «оттянуть» экран вниз), появится блок «Важно» с кнопкой «Уралсиб Бонус», нажмите «Подключить», введя пароль из СМС.

Уралсиб Бонус позволяет получать кешбэк до 3% каждый месяц. Максимальный процент кешбэка легко получить, пользуясь разными продуктами банка. Ведь программа Уралсиб Бонус – это конструктор, в котором размер кешбэка зависит только от клиента: можно выполнить любое или все условия в определенном месяце, и соответствующий процент кешбэка будет применен ко всем покупкам* в этом месяце.

Более подробно ознакомиться с условиями программы Уралсиб Бонус можно на сайте банка. Свои вопросы по программе Вы можете задать по телефону «горячей линии» 8-800-250-57-57.

*На ряд операций по оплате покупок и услуг бонусные рубли не начисляются (подробнее в Правилах программы).

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