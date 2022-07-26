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Общество26 июля 2022 9:18

Житель Липецкой области отработает долг по алиментам в 600000 рублей

Суд назначил мужчине 100 часов обязательных работ, в том числе, за пьяную езду
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчанину придется отработать долг по алиментам

Липчанину придется отработать долг по алиментам

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителя Липецкой области осудили за невыплату алиментов. Так, мужчина из Усманского района задолжал своим несовершеннолетним детям более 600 тыс. рублей. Также на нем "висит" штраф в 30 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, горе-отец долго не платил алименты, за что на него составили протокол по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Кроме того, усманца поймали пьяным за рулем, но оплатить штраф он так и не соизволил. За это на него завели дело по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания".

Материалы по административным нарушениям передали в Усманский судебный участок. Мужчине придется отработать долг. В общей сложности ему назначили 100 часов обязательных работ.