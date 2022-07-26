Начальник отдела уголовного розыска не стал расследовать преступление под Липецком, чтобы улучшить показатели

Под Липецком начальник отдела уголовного розыска закрыл глаза на кражу, чтобы не портить статистику. Преступления выявила прокуратура Ельца. Согласно материалам уголовного дела, в территориальный отдел полиции поступило заявление от местного жителя. Он сообщил, что из его квартиры украли деньги.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, чтобы улучшить показатели, начальник отдела приказал изменить материалы доследственной проверки. Мол, потерпевший нашел пропавшие деньги до приезда полиции. Уголовное дело возбуждать не стали. Хотя во время прокурорской проверки нашли подозреваемого, который сознался в хищении. На него завели уголовное дело по п."а" ч.3 ст.158 УК РФ "Кража с незаконным проникновением в жилище".

Также возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела уголовного розыска по Ельцу по ч.1 ст.286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". На время следствия его заключили под стражу. Материалы дела направили в суд.

- Сотрудник уволен по результатам служебной проверки в связи с проступком порочащим честь сотрудника ОВД, - прокомментировали lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России.