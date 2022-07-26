Клещи напали на 1422 детей в Липецкой области

К 21 июля клещи напали на 2 929 жителей Липецкой области. Среди них 1 422 ребенка. За тот же период 2021 года к медикам обратились за помощью 2 946 человек, в том числе 1 038 детей.

По данным регионального Роспотрбенадзора, специалисты исследовали 2 564 клеща. Из них 11,8% оказались переносчиками клещевого боррелиоза, 3,8% - гранулоцитарного анаплазмоза, 0,3% - моноцитарного эрлихиоза. В 64,4% случаев клещи атаковали жителей около их частных домов и на приусадебных участках. В 26% - на природе. Около 5,7% нападений произошло на территориях садоводческих товариществ, 2,8% - в парках, 1,1% - на кладбищах.

Напомним, что вирус клещевого энцефалита в регионе не циркулирует. Клещей в Липецке исследуют на базе 3 лабораторий. Адреса и телефоны можно посмотреть здесь.