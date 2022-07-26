Жителя Липецка убило током в подвале дома

Липчанина убило током Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший понедельник, 25 июля, в Липецке произошла трагедия. В одном из частных домов в районе Сокола погиб человек. Как стало известно lipetsk.kp.ru, мужчина в подвале копал в траншею и задел кабель. Ему было 39 лет.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, предварительная причина смерти липчанина - удар током. Отдел полиции №5 проводит проверку. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в Ельце будут судить экс-начальника отдела уголовного розыска. Оперативник не стал возбуждать уголовное дело из-за кражи, чтобы не портить показатели. Он поручил изменить материалы доследственной проверки. Подробности можно посмотреть здесь.