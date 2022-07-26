Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 июля 2022 12:34

О грозе, ветре и граде вновь предупреждают жителей Липецка 26 июля

Стихия может разгуляться в ближайшие часы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
На Липецк надвигается гроза

На Липецк надвигается гроза

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителей Липецка вновь предупреждают о непогоде в этот вторник, 26 июля. По прогнозам синоптиков, в ближайшие 1-3 часа ожидается гроза. Усилится северный ветер. Его порывы могут достигать 17 м/с. В некоторых районах возможен град.

Напомним, что во время разгула стихии лучше оставаться дома и отключить электроприборы. Оказавшись на улице во время сильного ветра, необходимо укрыться в подъезде или подземном переходе. Не лучшая идея становиться за рекламными щитами, остановочными павильонами. Смертельно опасно подходить в оборвавшимся проводам. Во время града следует прикрыть голову руками или сумкой.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".