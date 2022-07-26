Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 июля 2022 14:49

Полковник из Тулы возглавил УФСБ по Липецкой области

Юрия Шумилина уже представили личному составу
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
УФСБ России по Липецкой области возглавил Юрий Шумилин

УФСБ России по Липецкой области возглавил Юрий Шумилин

Фото: УФСБ по Липецкой области

В Липецкой области новый начальник УФСБ России. На эту должность Указом Президента РФ от 5 июля назначили полковника Юрия Шумилина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Он родился в 1973 году в Тульской области. Мужчина работает в органах безопасности с 1997 года. Служил на различных должностях в УФСБ по Тульской области. В 2018 году стал заместителем начальника Управления.

Юрий Шумилин - ветеран боевых действий. На прошлой неделе его представили личному составу в Липецке. С 20 июля он приступил к своим обязанностям. А генерала-майора Владимира Овчинникова, который руководил региональным УФСБ с 2019 года, перевели на новое место службы.