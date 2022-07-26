Полковник из Тулы возглавил УФСБ по Липецкой области

УФСБ России по Липецкой области возглавил Юрий Шумилин Фото: УФСБ по Липецкой области

В Липецкой области новый начальник УФСБ России. На эту должность Указом Президента РФ от 5 июля назначили полковника Юрия Шумилина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Он родился в 1973 году в Тульской области. Мужчина работает в органах безопасности с 1997 года. Служил на различных должностях в УФСБ по Тульской области. В 2018 году стал заместителем начальника Управления.

Юрий Шумилин - ветеран боевых действий. На прошлой неделе его представили личному составу в Липецке. С 20 июля он приступил к своим обязанностям. А генерала-майора Владимира Овчинникова, который руководил региональным УФСБ с 2019 года, перевели на новое место службы.