Октябрьский мост в Липецке начнут ремонтировать осенью 2022 года

В Липецке отремонтируют Октябрьский мост Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник, 26 июля, в Липецком горсовете выступила мэр города Евгения Уваркина. Она представила доклад о деятельности администрации за 2021 год и рассказала о планах на ближайшие годы. Так, с 2022 по 2024 год в областном центре планируют привести в порядок более 100 объектов, в том числе три переправы - Октябрьский, Сокольский и по улице Терешковой.

По словам градоначальницы, на реконструкцию Октябрьского моста необходимо 2 млрд рублей, а таких денег нет. Поэтому решили провести ремонт для снятия аварийности. По данным пресс-службы горсовета, на это уйдет около 47 млн рублей. Работы стартуют этой осенью.

Напомним, в феврале 2021 года на Октябрьском мосту обнаружили трещину. Эксперты осмотрели участок и заверили, что повреждение незначительное. Движение вновь возобновили, но с ограничениями.