В ДТП с иномарками в Липецке пострадала девушка

Иномарки попали в ДТП на улице Космонавтов в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки в Липецкой области выявили 5 228 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 12 водителей сеи за руль пьяными. Еще 112 человек не пристегнулись. 4 820 автомобилистов превысили скорость.

Так, в минувший вторник, 26 июля, в Липецке на улице Космонавтов столкнулись "Фольксваген" и "Хавал". Пострадала 29-летняя девушка за рулем первой иномарки. Медики оказали ей помощь и отпустили. Предварительная причина ДТП - нарушение дистанции.

Еще одну аварию зафиксировали на кольце в районе пересечения улиц Стаханова и Катукова. Вечером там столкнулись ГАЗель и "Лада". По словам очевидцев, одному из водителю нужно было выехать с кольца, а другому продолжить движение по кругу. В этот момент машины и "притерлись".