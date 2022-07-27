Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 июля 2022 6:55

В ДТП с иномарками в Липецке пострадала девушка

На улице Космонавтов столкнулись Фольксваген и Хавал
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Иномарки попали в ДТП на улице Космонавтов в Липецке

Иномарки попали в ДТП на улице Космонавтов в Липецке

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки в Липецкой области выявили 5 228 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 12 водителей сеи за руль пьяными. Еще 112 человек не пристегнулись. 4 820 автомобилистов превысили скорость.

Так, в минувший вторник, 26 июля, в Липецке на улице Космонавтов столкнулись "Фольксваген" и "Хавал". Пострадала 29-летняя девушка за рулем первой иномарки. Медики оказали ей помощь и отпустили. Предварительная причина ДТП - нарушение дистанции.

Еще одну аварию зафиксировали на кольце в районе пересечения улиц Стаханова и Катукова. Вечером там столкнулись ГАЗель и "Лада". По словам очевидцев, одному из водителю нужно было выехать с кольца, а другому продолжить движение по кругу. В этот момент машины и "притерлись".