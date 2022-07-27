Житель Липецка взял у банка 1 млн рублей по фиктивным документам

Липчанин обманул банк на миллион рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке вынесли приговор 40-летнему мужчине. Его обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования.

Так, 26 мая 2021 года липчанин получил займ в 1,1 млн рублей по фиктивным документам. Он наврал о месте своей работы и доходе. Для отвода глаз мужчина трижды внес деньги - 54 792 рубля, а после перестал платить.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, суд признал липчанина виновным. Его приговорили к 6 месяцам исправительных работ. 10% от зарплаты будут удерживать в доход государства. Иск банка рассмотрят в порядке гражданского судопроизводства.

Напомним, что УФСБ по Липецкой области возглавил Юрий Шумилин. Он родился и работал в органах безопасности Тульской области. Подробности здесь.