Водитель грузовика вылетел в кювет и погиб под Липецком

Смертельное ДТП с грузовиком МАН под Липецком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Этим утром, 27 июля, в Липецкой области произошла трагедия. В Елецком районе на 380 км платного участка трассы М-4 "Дон" грузовик МАН врезался в отбойник. От удара большегруз вылетел в кювет. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, 37-летний водитель погиб на месте. В обстоятельствах произошедшего разбираются автоинспекторы.

Напомним, что в минувший вторник, 26 июля, в Липецке на улице Космонавтов столкнулись "Фольксваген" и "Хавал". Причина аварии - несоблюдение дистанции. В ДТП получила травмы девушка-водитель первой иномарки. Медики оказали ей необходимую помощь и отпустили.

Липчан просят неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения: не превышать скорость, не обгонять в запрещенных местах, следовать сигналам светофора.