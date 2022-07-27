Под Липецком пожарные потушили горящую квартиру

В Данкове горела квартира Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувший вторник, 26 июля, Липецкой области вспыхнул пожар. В Данкове по улице Краснова в многоквартирном доме загорелась квартира. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте происшествия работали 2 спасательных расчета и автолестница. Огонь повредил вещи на площади 2 кв.м. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

В тот же день пожарные тушили частный дом в селе Студеные Выселки Липецкого района. С пламенем боролись 3 отделения. Несмотря на их усилия, пострадала крыша строения на площади 40 кв.м, а также навес для сена.

В Грязинском районе в садоводческом товариществе «Тракторостроитель-5», сгорел садовый домик по улице Малиновая. А в Задонском районе в селе Хмелинец вспыхнул мусор на площади 20 кв.м.