Пенсионерка отдала мошенникам за внучку 130000 рублей под Липецком

Мошенники выманивают у липчан деньги Фото: Юлия КЛЮЕВА

За последние сутки мошенники обманули 4 жителей Липецкой области. Так, 71-летней ельчанке позвонил "сотрудник полиции" и сообщил, что ее внучка устроила ДТП. Правда, вопрос можно решить. 150 тыс. рублей и родственница избежит наказания. Пенсионерка согласилась и отдала деньги курьеру у своего дома. Разумеется, никакой аварии не было. По такой же схеме аферисты выманили у 75-летней липчанки 130 тыс. рублей.

А 51-летняя жительница областного центра лишилась 15 тыс. рублей. Она пыталась через интернет найти работу, созвонилась с "работодателем", тот попросил перевести деньги за прохождение медкомиссии и оформление документов. Неизвестный перестал выходить на связь, как только получил заветную сумму.

52-летний ельчанин попался на уловку с банковским счетом. Мошенники сняли с его карты 32 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, по всем фактам возбудили уголовные дела.