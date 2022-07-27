Липчанин Иван Романов завоевал две медали чемпионата Белоруссии по маунтинбайку

Иван Романов. Фото из телеграм-канала Спорт48.

В гродненском парке «Коробчицкий Олимп» состоялся открытый чемпионат Беларуси по маунтинбайку. В соревнованиях приняли участие около ста самых сильных спортсменов, включая россиян. Чемпионат проходил в олимпийской дисциплине XCO (кросс-кантри), а также в гонках на выбывание ХСЕ и командной эстафете XCR.

Воспитанник МБУ «Спортивная школа №7» Иван Романов занял второе место в дисциплине «кросс-кантри», а также выиграл эстафету в составе сборной России. На соревнованиях воспитанник Сергея Севостьянова представлял Липецкую область и Санкт-Петербург.

Как сообщалось ранее, липецкий «Металлург» потерпел первое поражение в сезоне. Подопечные Сергея Первушина уступили дома «Авангарду».