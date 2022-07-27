Жителей Липецка приглашают на ярмарку за колбасой и молочкой в четверг 28 июля

Липчан приглашают на ярмарку за молочкой и другими продуктами Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителей Липецка вновь приглашают на ярмарку. Она пройдет в этот четверг, 28 июля. Торговые ряды с продовольственными и промышленными товарами развернутся у дома №13 по улице Семашко. Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления потребительского рынка и ценовой политики, липчане смогут купить здесь молочную продукцию, колбасы, сезонные овощи и фрукты, орехи, а также сухофрукты и чай.

Напомним, что на 15 микрорайоне появились новые прилавки. Здесь установили 4 ларька для торговли излишками сельхозпродукции. Места предоставляют бесплатно. Также в областном центре работают муниципальные ярмарки - недалеко от ДС "Звездный" и по улице Космонавтов, 100.