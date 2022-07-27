Под Липецком пьяный парень ограбил и избил школьника

В Липецкой области ограбили школьника. По данным следствия, ночью 26 июля в Чаплыгине у дома по улице Энгельса на 16-летнего подростка напал неизвестный. Пьяный злодей отобрал сумку, в которой находились банковские карты, телефон и наушники стоимостью около 11 тыс рублей. При этом он несколько раз ударил школьника по лицу.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, парень сообщил об этом в полицию. В течение 2 часов правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний местных житель. Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.2 ст.161 УК РФ "Грабеж". Чаплыгинец признал вину и отдал похищенное. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

В настоящее время следователи собирают доказательства. Расследование продолжается.