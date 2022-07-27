Ночью туман, а днем грозы ожидаются в Липецке в четверг 28 июля

В Липецкой области жарко, но дождливо Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 28 июля, в Липецкой области ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь. По данным Росгидрометцентра местами туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха от 14 до 19 градусов выше ноля.

Днем в регионе кратковременные осадки, местами грозы. Ветер западной четверти усилится до 8-13 м/с. Столбик термометра поднимется до отметки +31 градусов. Атмосферное давление без существенных изменений 742 мм рт.ст.

В пятницу, 29 июля, в Липецке преимущественно солнечно. В темное время суток 18 градусов тепла. Днем разогреется только до +26 градусов. Синоптики обещают без осадков. Ветер северо-западный 5-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт.ст.