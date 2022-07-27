Без холодной воды останутся 10 улиц Липецка в четверг 28 июля

В Липецке отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 28 июля, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду. Причина - ремонт сетей. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Космонавтов, 43; Филипченко 2, 4/1-4, 6 ,8, 10, 12, 14/1, 14/2, 10/2, 12/2; Звездная, 9, 10/1-4; Карла Маркса, 2, 5, 25, 27, 31, владение 31а, владение 9, строение 7, 31/2, 30; Первомайская, 2; площадь Петра Великого, 2, 3; площадь Революции, 9, 10.

На этот же период времени без холодной воды останутся жители частного сектора: улицы Зоологическая, Смоленская, Будённого. Воду подвезут к дому №8 по Филипченко, к улицам Зоологическая и Буденного.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, вода после окончания работ может быть мутной. Подробности по телефонам 175 и 236-175.