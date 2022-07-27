Суд приговорил руководителей "Городских касс" в Липецке к 13 годам колонии

В Советском районном суде Липецка вынесли приговор 2 организаторам и 8 участникам ООО "Городские кассы". Их признали виновными по ст.172 УК РФ и ст.210 УК РФ - незаконная банковская деятельность и организация преступного сообщества.

Напомним, в 2013 года кассы открыли в Липецкой и Воронежской областях, а также в Москве. Через пункты приема липчане оплачивали коммуналку и другие услуги. В 2015 году они закрылись в связи с уголовным делом, так как коммунальные компании перестали получать от них деньги. У липчан появились долги за ЖКХ.

Как сообщили в пресс-службе Советского суда, подсудимые не вносили полученные от населения наличные на банковский счет. Эти деньги они выдавали клиентам под 1,5% и более. С коммунальными компаниями они рассчитывались средствами, которые поступали по безналу. Ранее заявляли, что теневой оборот превысил 3,9 млрд рублей. Доход от противоправной деятельности составил около 100 млн рублей.

Лидеров ОПГ суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 1 млн рублей. Остальным участникам дали от 5 до 7 лет тюрьмы. Приговор еще не вступил в законную силу.