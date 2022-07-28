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Происшествия28 июля 2022 6:55

Житель Липецкой области хотел погасить долг по займам в 120000 рублей через полицию

Парень сообщил правоохранителям, что деньги на его имя взял кто-то другой
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Парень из Ельца набрал займов на 120000 рублей

Парень из Ельца набрал займов на 120000 рублей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области возбудили уголовное дело по ложному доносу. В конце июня 21-летний житель Ельца обратился в полицию. Он сообщил, что кто-то оформил на него в разных организациях займы на 120 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители проверили информацию. Оказалось, что молодой человек сам обращался в микрофинансовые фирмы с июля 2021 по январь 2022 года. Там он брал деньги и перекрывал старые вновь взятыми. В итоге у него образовался долг, который он решил погасить обманным путем.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ "Заведомо ложный донос о совершении преступления". Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы.