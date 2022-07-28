В ДТП с иномарками под Липецком погиб 40-летний водитель

Под Липецком в ДТП погиб водитель иномарки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшую среду, 27 июля, в Липецкой области произошла смертельная авария. В Елецком районе на трассе "Дон" лоб в лоб столкнулись "Мерседес" и "Фольксваген". 40-летнюю женщину-водителя первой иномарки и ее 49-летнего пассажира доставили в больницу. По данным пресс-службы регионального УГИБДД России, 40-летний мужчина за рулем "Фольксвагена" погиб.

Напомним, что это не единственная трагедия на трассе "Дон". В том же районе 37-летний водитель грузовика МАН врезался в ограждение и вылетел в кювет. Спасти мужчину не удалось. Он скончался на месте от травм.

А на улице Красноармейская в Ельце "Мазда" сбила мопед с 20-летним парнем. 42-летняя женщина за рулем иномарки двигалась задним ходом и, видимо, не заметила транспорт. Пострадавшего с травмами положили в больницу.