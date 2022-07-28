Магазин загорелся в жилом доме Липецка Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки в Липецке зафиксировали 4 пожара. В среду, 27 июля, 4 спасательных расчета выехали к многоэтажке по улице Ильича на ЛТЗ. Там в одной из квартир подгорела пища. Пожарные потушили огонь. К счастью, никто не пострадал.

В тот же день на улице Космонавтов на 1 этаже жилого дома загорелся магазин. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на место происшествия прибыли 4 пожарных отделения, но пламя удалось потушить раньше. Частично пострадал потолок и товар на площади 0,5 кв.м.

В подъезде дома по проспекту 60 лет СССР произошло короткое замыкание в электрощитовой – огня не было. А на Липовской вспыхнул мусор на контейнерной площадке. Площадь возгорания составила 5 кв.м.