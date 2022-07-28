Грозу, град и сильный ветер ожидают в Липецке в четверг 28 июля

Липчан предупреждают о грозе Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 28 июля, жителей Липецка вновь предупреждают о непогоде. В ближайшие часы и в течение дня ожидается гроза. Местами выпадет град. Усилится западный ветер. Его порывы могут достигать 17 м/с.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, коммунальные службы города перевели в режим повышенной готовности. В настоящее время дежурят 12 специалистов и 8 единиц техники. Особое внимание в разгул стихии уделят перекрестку улиц Неделина и Фрунзе, площади Революции, улицам Космонавтов и Яна Берзина. При необходимости число спецтехники увеличат.

Липчан просят быть осторожными и, по возможности, переждать непогоду в помещении. В случае происшествия звонить на номер экстренных служб "112".