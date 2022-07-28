Росавиация закрыла аэропорт Липецка до 5 августа

Аэропорт Липецка закрыт Фото: Юлия КЛЮЕВА

Аэропорт Липецка все еще закрыт. Росавиация продлила временное ограничение полетов в воздушные гавани юга и центральной части страны до 5 августа 03.45 по московскому времени.

Напомним, что не принимают пассажиров аэропорты Анапы, Брянска, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Курска и Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты. Они закрыты с 24 февраля из-за ситуации вокруг Украины.

Авиакомпаниям рекомендовали перевозить россиян по альтернативным маршрутам. Например, через воздушные гавани Волгограда, Москвы, Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, эти и другие аэропорты работают в штатном режиме. Об изменениях в работе аэропортов и компаний лучше уточнять на их официальных сайтах.