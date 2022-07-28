Средняя зарплата по Липецкой области свыше 45000 рублей

Липецкстат рассказал о зарплате липчан Фото: Юлия КЛЮЕВА

Средняя зарплата в Липецкой области с января по май 2022 года составила 45 197 рублей. По данным Липецкстата, это на 17,2% выше, чем в том же периоде 2021 года. Реальная зарплата, которая отражает покупательскую способность, выросла лишь на 2,2%. В мае 2022 года, наоборот, упала на 6,4% в сравнении с тем же месяцем прошлого года.

Больше всего в регионе получают металлурги, энергетики, работники табачных, химических, лекарственных, бумажных, резиновых, пищевых производств. Сотрудники, занятые в добыче полезных ископаемых, в области информации и связи, распределении газообразного топлива. Их зарплата в 1,1-2,3 раза больше средней по области.

Самый низкий заработок у работников производств кожи, текстильных изделий, мебели, по обработке древесины, общепита, а также у сотрудников, занятых в рыболовстве, лесоводстве, в деятельности по операциями с недвижимостью.

Зарплата педагогов - 75% от среднеобластного уровня. Медиков и работников соцуслуг - 84%.