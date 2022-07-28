21-летний уроженец Липецкой области погиб в ДНР, спасая боевых товарищей

Владислав Дорохин подорвал себя вместе с окружившими его боевиками Фото: С сайта администрации Липецкой области

Уроженца Липецкой области представили к званию Героя России посмертно. Ельчанин Владислав Дорохин погиб во время спецоперации на Украине. Он родился и вырос в Ельце. Окончил кадетский класс школы №12. Служил матросом-мотористом на корабле Черноморского флота. Затем подписал контракт. 3 месяца назад Владислав попросил перевести его в бригаду морской пехоты в район боевых действий.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, последний бой 21-летнего парня произошел в селе Егоровка в ДНР. Подразделение Владислава вышло на разведку местности, где их окружила группировка националистов. Молодой человек вызвался прикрывать собой отход товарищей.

- Когда закончился весь комплект БТР, морпех вел бой из личного оружия до последнего патрона, - рассказали в пресс-службе. - А затем взял в руки гранаты, вырвал из них чеку и подорвал себя вместе с окружившими его боевиками.