Подросток и его взрослый приятель обокрали дом под Липецком

В Липецкой области 16-летнего подростка и его 21-летнего друга подозревают в краже. По данным следствия, с октября 2021 по февраль 2022 года знакомые пробрались в частный дом в селе Троицкое Лев-Толстовского района. Они похитили системный блок от компьютера, WI-FI роутер, удлинители, куртку. Общий ущерб составил около 5 тыс. рублей. Злодеи также наведались в постройку у дома. Оттуда они вынесли металлические изделия, которые сдали в скупку.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.3 ст.158 УК РФ "Кража с незаконным проникновением в жилище". Максимальное наказание - до 6 лет лишения свободы. Подозреваемые признали вину. Кстати, несовершеннолетний состоит на учете в органах системы профилактики.