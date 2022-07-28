Сухо и до +28 градусов в Липецкой области в пятницу 29 июля

В пятницу в Липецкой области синоптики обещают без дождей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 29 июля, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, ночью местами небольшой дождь. Ветер западной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла.

Днем в регионе преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 7-12 м/с. Столбик термометра поднимется до +28 градусов. Атмосферное давление без изменений и составит 744 мм рт.ст.

В субботу, 30 июля, в Липецке станет прохладнее. В темное время суток около 13 градусов выше ноля. Утром солнечно, а после обеда небо укроют тучи. Днем в областном центре разогреется до +24 градусов. Ветер северной четверти 3-5 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.