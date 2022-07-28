Где отключат холодную воду в Липецке в пятницу 29 июля

В Липецке опять отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 29 июля, в Липецке отключат холодную воду. С 10 утра до 8 часов вечера без нее останутся жители частного сектора Сырского Рудника по улице Ударников.

На этот же период времени краны пересохнут по улицам Доватора, 2, 4, 4а, 4б, 4/1, 6, 6а, 8; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11/1, 13, 15; Папина, 7, 7/1, 9, 11а; Айвазовского, 7; проспект Победы, 22, 22а.

Также холодную воду отключат в районе Манежа в домах №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 по улице Лутова. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к улице Ударников, Лутова, 2 и Айвазовского, 7.

После ремонта на сетях вода может быть мутной. Более подробную информацию об отключениях липчане могут получить в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.