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Происшествия29 июля 2022 6:50

Водитель Нивы сбил женщину и скрылся под Липецком

А в Добровском районе столкнулись два мопеда
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком злодей сбил женщину и скрылся

Под Липецком злодей сбил женщину и скрылся

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший четверг, 28 июля, в Липецкой области столкнулись два мопеда. Авария произошла в селе Борисовка Добровского района. Оба водителя в больнице - 16-летний подросток и 42-летний мужчина. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, предварительная причина ДТП - нарушение бокового интервала.

В тот же день в селе Боринское Липецкого района неизвестный на "Ниве" сбил 56-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Несчастную с травмами забрала скорая помощь. А личность злодея установили автоинспекторы.

В селе Никольское Задонского района 13-летний мопедист наехал на домашнее животное. Школьник и его 15-летняя пассажирка получили травмы.

Липчан просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать Правила дорожного движения.