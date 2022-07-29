Жительница Липецка отдала мошеннице 400000 рублей за снятие порчи

Мошенница обманула липецкую пенсионерку Фото: Юлия КЛЮЕВА

Доверчивая пенсионерка из Липецка стала жертвой мошенницы. На улице к 65-летней женщине подошла неизвестная и сказала, что на ней порча. Колдунья предложила снять негативную энергию с помощью специального ритуала. Для него лжецелительнице понадобились все деньги липчанки.

Запаниковавшая пенсионерка принесла аферистке 400 тыс. рублей. Злодейка, разыгрывая клоунаду с ритуалом, заменила купюры на обычную бумагу. Горожанка заметила, что ее обманули, только когда вернулась домой. Она обратилась в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Липчан просят быть бдительнее и не доверять незнакомцам, особенно если их просьбы связаны с деньгами.