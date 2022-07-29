В Ельце усилили меры безопасности после предотвращенного теракта на автостанции в Липецке

В Ельце усилили меры безопасности на автостанциях и вокзале Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Ельце усилили меры безопасность на автостанциях и вокзалах. Это случилось после того, как в Липецке предотвратили теракт, который готовили украинские диверсанты.

- У нас в Ельце 2 автостанции и один вокзал, их безопасность усилена, - написал в своем телеграм-канале глава города Евгений Боровских. - Но все равно, дорогие ельчане, я призываю вас к бдительности. Если вдруг увидите подозрительные предметы, немедленно сообщите об их обнаружении в полицию.

Напомним, что ФСБ задержали 33-летнего мужчину и женщин 36 и 44 лет, которые "входили в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией "Правый сектор"* под патронажем Службы безопасности Украины". Они планировали заложить самодельное взрывное устройство на автостанции "Сокол" в Липецке. По оценкам специалистов, предположительный радиус осколочного поражения при взрыве мог быть до 500 метров.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Советский районный суд заключил их на 2 месяца под стражу.

* экстремистская организация, запрещенная в России