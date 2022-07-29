Липчанка Валерия Федькина выиграла первенство России по маунтинбайку

Валерия Федькина. Фото из телеграм-канала Спорт48.

В Ижевске состоялось первенство России по велосипедному спорту (маунтинбайку) в дисциплине «многодневная гонка». Спортсменка МБУ «Спортивная школа №7» Валерия Федькина стала победительницей первенства, одержав победу в трех из четырех этапов гонки. Поздравляем Валерию и её тренера Клавдию Харитонкину.

Как сообщалось ранее, липчанин Иван Романов завоевал две медали чемпионата Белоруссии по маунтинбайку. Воспитанник Сергея Севостьянова победил в эстафете.

Тем временем, липецкий «Металлург» потерпел первое поражение в сезоне. Подопечные Сергея Первушина уступили дома «Авангарду».