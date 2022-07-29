На охрану детских садов, школ и вузов в Липецкой области направят 140 млн рублей

На охрану образовательных учреждений Липецкой области выделят дополнительные 140 млн рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области повысят меры безопасности. На охрану образовательных учреждений дополнительно направят 140 млн рублей.

Как сообщили в региональном управлении образования и науки, с нового учебного года под охраной будут все детские сады, школы и вузы. В них установлены тревожные кнопки, обновили наглядные пособия и схемы эвакуации. В здания не будут пускать посторонних. Их также дооснастят системами экстренного голосового оповещения, металлодетекторами, системами контроля управления доступом.

Также меры безопасности усилили в Ельце. Напомним, что в Липецке предотвратили теракт, который готовили украинские диверсанты. Мужчину и двух женщин заключили под стражу. Они планировали заложить самодельное взрывное устройство на автостанции "Сокол". К счастью, ФСБ не допустили этого и задержали их.