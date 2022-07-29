Николай Савенко стал серебряным призером первенства России по лыжероллерам

Николай Савенко (слева). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит первенство России по лыжным гонкам (лыжероллеры) среди юниоров и юниорок 19-20 лет. Сегодня, 29 июля, спортсмен МБУ «Спортивная школа №7» Никита Савенко занял второе место в спринте на 200 метров. Поздравляем Никиту и его тренера Владимира Викулина.

Как сообщалось ранее, липчанка Валерия Федькина выиграла первенство России по маунтинбайку. Она стала лучшей в дисциплине «многодневная гонка».

Тем временем, липчанин Иван Романов завоевал две медали чемпионата Белоруссии по маунтинбайку. Воспитанник Сергея Севостьянова победил в эстафете.