Пьяная жительница Липецкой области угнала такси и попала в ДТП

В Липецкой области женщина угнала такси. Вечером 26 июля жительница села Измалково вызвала машину, чтобы съездить в магазин за спиртным. Она дала водителю свою банковскую карту и попросила купить алкоголь. Затем она попросила таксиста еще раз зайти в магазин за сигаретами. В этот момент 38-летняя женщина села за руль и уехала. Правда, недалеко. Через 14 метров она врезалась в стоящий на парковке автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Также на местную жительницу составили административный протокол по ч.2 ст.12.26 КоАП РФ - она отказалась пройти медосвидетельствование.