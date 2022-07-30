Пчелы гибнут на пасеках под Липецком

В Липецкой области от фипронила пострадали пчелы Фото: Юлия КЛЮЕВА

Некоторые пасечники Данковского района Липецкой области пожаловались на гибель пчел. Пострадавшие пчелосемьи и поля с потенциальными медоносами обследовала специальная комиссия. В ее состав вошли сами обратившиеся, полицейские и представители сельской администрации. Они взяли пробы с каждой пасеки и образцы горчицы с поля.

По данным пресс-службы регионального управления ветеринарии, по результатам экспертизы в пробах со всех пасек эксперты обнаружили высокое содержание фипронила. Его также выявили в горчице. Вероятнее всего, пчелы пострадали из-за этого вещества.

Другим пасечникам в случае подмора пчел советуют обращаться к главе сельской администрации, чтобы зафиксировать случившееся.