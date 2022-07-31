Липецкий «Металлург» поделил очки с обнинским «Квантом»

В четвертом туре наши парни сыграют 6 августа дома с московским «Строгино». Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Накануне, 30 июля, в матче третьего тура второй лиги в группе 3 липецкий «Металлург» гостил в Обнинске у «Кванта». Не познавшие вкуса победы в стартовых матчах туляки жаждали исправить этот недочет, и уже на 26-й минуте Яковлев вывел хозяев вперед. Но на 68-й минуте Григорьев заработал 11-метровый удар, а Иванников принес «сталеварам» первую в сезоне ничью – 1:1.

После трех туров в подгруппе 1 с девятью очками лидирует «Авангард». Следом идет брянское «Динамо» (семь). У тамбовского «Спартака» и «Металлурга» по четыре очка. Они делят шестое – седьмое места. В четвертом туре наши парни сыграют 6 августа дома с московским «Строгино».