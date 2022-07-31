Трехлетнего пассажира поезда «Анапа-Минск» спасли в Липецке. Об этом сообщили в центре управления регионом 30 июля.

В дороге малышу стало плохо. У мальчика начались судороги, он терял сознание. Проводник поезда позвонил по номеру «112», и на место выехали медики. Скорая оперативно прибыла на железнодорожный вокзал Липецка. Малыша госпитализировали в областную детскую больницу.

Днем ранее под Липецком спасли мужчину, который упал с сапборда. Спасатели заметили человека во время патрулирования реки Быстрая Сосна. Мужчина едва держался на поверхности воды. Силы практически оставили несчастного. Специалисты помогли ему вскарабкаться в катер и доставили на берег.