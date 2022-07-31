39-летняя жительница Липецкой области стала жертвой знакомых-вымогателей

39-летняя жительница Ельца стала жертвой знакомых-вымогателей. Угрожая насилием, они требовали у женщины 55 тысяч рублей.

История произошла в июне. Потерпевшая отдыхала в местном развлекательном заведении, где познакомилась с двумя мужчинами средних лет. Компания выпивала, а позже новые знакомые предложили ельчанке продолжить застолье дома. Женщина согласилась. Какое-то время веселье продолжилось, в затем один из мужчин сказал потерпевшей, что ненавидит женщин и попросил снять украшения и отдать их ему. Ельчанка отказалась, тогда злоумышленник ударил ее по лицу. После забрал украшения и предложил вернуть их за 30 000 тысяч рублей. Когда женщина сказала, что такой суммы у неё нет, подозреваемый вновь ударил горожанку и пригрозил запереть в подвале. Испугавшаяся за свою жизнь женщина вспомнила, что на кредитной карте есть деньги и предложила их перевести. Так мужчины обогатились на 55 тысяч рублей. После этого они вернули женщине сотовый телефон и все украшения. Сказали забыть о случившейся ситуации, на такси довезли ее до дома, а сами уехали.

Полицейские Ельца установили и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 43-летний и 38-летний ельчане. Силовики возбудили уголовное дело по статье вымогательство. Мужчина грозит до семи лет лишения свободы.