Жительница Липецкой области поцарапала машину бывшего и порезала колеса

Липчанка поцарапала машину бывшего и порезала колеса Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В отдел полиции "Лебедянский" Липецкой области обратился 20-летний парень. Он сообщил, что 20 июля в 3 часа утра предположительно бывшая девушка повредила его автомобиль "Шевроле". Она порезала колеса и нацарапала на машине бранные слова. Расставание с возлюбленной лебедянцу обошлось в 11 800 рублей. В такую сумму эксперты оценили ущерб от действий обиженной женщины.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась 18-летняя жительница Лебедянского района. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба". Максимальное наказание, которое предусматривает статья - до 2 лет лишения свободы.